«Адмирал» вернется в состав участников чемпионата КХЛ

Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников чемпионата КХЛ на сезон 2021/2022, информирует сайт лиги. В турнире примут участие 24 команды.

«Адмирал» вернется в лигу и будет допущен к участию в следующем сезоне при условии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/2018 в срок до 31 июля 2021 года.

Напомним, «Адмирал» пропустил сезон-2020/21 в связи с приостановкой финансирования.

Полный состав участников следующего сезона КХЛ выгляди так: «Авангард», «Автомобилист», «Адмирал», «Ак Барс», «Амур», «Барыс», «Витязь», «Динамо» (Минск), «Динамо» (Москва), «Динамо» (Рига), «Йокерит», «Куньлунь Ред Стар», «Локомотив», «Металлург», «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Северсталь», «Сибирь», СКА, «Спартак», «Торпедо», «Трактор», «Сочи», ЦСКА.