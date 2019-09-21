«Адмирал» в овертайме победил «Сочи»

«Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях в овертайме победил «Сочи» со счетом 2:1. Победный гол забил Константин Глазачев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шмелев — 3 (Коллинс, Лугин), 3:22 — 1:0. Бутузов — 1 (Ибатуллин, Петров), 21:44 — 1:1. Глазачев — 4, 61:18 — 1:2.

Нереализованные буллиты: Алтыбармакян (Сочи), 24:00 (Вратарь), Бутузов (Адмирал), 33:42 (Вратарь).

Вратари: Шикин — Красоткин.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 24 (10+7+6+1) — 22 (4+7+8+3).

Судьи: Беляев, Соин.

21 сентября. Сочи. ДС «Большой».