"Адмирал" в гостях обыграл московское "Динамо"

"Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл московское "Динамо" со счетом 3:0.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Адмирал" (Владивосток) - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: А. Стрельцов - 7 (В. Стрельцов, Патрикеев), 29:18 - 0:1. Коньков - 12 (Зайцев), 33:20 - 0:2. Мищенко - 2 (Коннов, А. Стрельцов), 48:33 - 0:3.

Вратари: Еременко - Красоткин.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 40 (15+10+15) - 24 (6+11+7).

Судьи: Васильев, Цыплаков.

2 февраля. Москва. "ВТБ Арена".