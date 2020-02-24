«Адмирал» уступил «Барысу»
12:20
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» принимал «Барыс». Гости победили со счетом 3:1 и поднялись на второе место в турнирной таблице Востока
Хоккей
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«Адмирал» (Владивосток) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)
Голы: Орехов — 1 (Сагадеев), 4:40 — 0:1. Акользин — 5 (Орехов, Шевченко), 6:16 — 0:2. Петухов — 4 (Сагадеев), 6:52 — 0:3. Глазачев — 10, 36:05 — 1:3.
Вратари: Трушков (Олкинуора, 6:16, 57:51) — Кудрявцев.
Штраф: 12 — 4.
Броски: 23 (3+9+11) — 36 (14+13+9).
Судьи: Акузовский, Морозов.
24 февраля. Владивосток. КСК «Фетисов Арена». 3568 зрителей.
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