«Адмирал» — «Трактор»: видеообзор матча

«Трактор» на выезде обыграл «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

«Трактор» (29 очков) занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (18) потерпел девятое поражение в последних десяти матчах и идет десятым на «Востоке».