«Адмирал» — «Трактор»: смотреть матч КХЛ онлайн
«Адмирал» встретится с «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ
«Адмирал» примет «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 9 ноября. Игра пройдет на «Фетисов Арене» во Владивостоке, стартовое вбрасывание — в 10.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», а также каналы «КХЛ Prime» и «ОТВ».
С основными событиями игры «Адмирал» — «Трактор» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
Предыдущая встреча команд прошла 9 октября и завершилась победой челябинцев со счетом 2:0.
В регулярном чемпионате КХЛ «Трактор» набрал 34 очка в 23 играх, «Адмирал» — 26 в 24. Перел этой встречей «Адмирал» победил «Авангард» (3:2ОТ), а «Трактор» уступил «Локомотиву» (3:5).
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|9.11
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Адмирал – Трактор
|- : -
|9.11
|10:30
|
Амур – Автомобилист
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|9.11
|13:30
|
Сибирь – Металлург Мг
|- : -
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|17:00
|
Торпедо – Сал. Юлаев
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Витязь – Сочи
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Локомотив – Ак Барс
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