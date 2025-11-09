Дубль Гросса принес «Трактору» победу над «Адмиралом»

«Трактор» в гостях победил «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

Дубль у челябинцев оформил Джордан Гросс. Еще одну шайбу забросил Джош Ливо. Единственный гол хозяев на счету Павла Шэна.

«Трактор» (29 очков) занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (18) потерпел девятое поражение в последних десяти матчах и идет десятым на «Востоке».