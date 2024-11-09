«Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Трактора»
«Адмирал» на своем льду победил «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.
За хозяев в основное время голы забили Никита Сошников, Егор Петухов и Джек Родуолд, на счету которого также заброшенная шайба в овертайме. У гостей отличились Владимир Ткачев, Семен Дер-Аргучинцев и Сергей Телегин.
«Трактор» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции с 35 очками после 24 игр. «Адмирал» набрал 28 очков за 25 матчей и занимает четвертое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)
Голы: Сошников — 6 (бол., Завгородний), 15:25 — 1:0. Ткачев — 8 (Кэмпфер), 25:31 — 1:1. Петухов — 10 (Ручкин), 44:21 — 2:1. Дер-Аргучинцев — 4 (Кравцов, Светлаков), 51:14 — 2:2. Телегин — 3, 54:55 — 2:3. Родуолд — 9 (Завгородний, Фьоре), 55:26 — 3:3. Родуолд — 10 (бол., Шулак, Сошников), 61:22 — 4:3.
Вратари: Мишуров — Мыльников.
Штраф: 13 — 11.
Броски: 30 (9+7+11+3) — 26 (8+9+9+0).
Судьи: Бондарь, Кулаков.
9 ноября. Владивосток. Фетисов Арена. 5315 зрителей.
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|10:00
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Адмирал – Трактор
|4 : 3 ОТ
|9.11
|10:30
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Амур – Автомобилист
|2 : 3
|9.11
|13:30
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Сибирь – Металлург Мг
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Торпедо – Сал. Юлаев
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Витязь – Сочи
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Локомотив – Ак Барс
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