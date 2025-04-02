«Трактор» обыграл «Адмирал» и сравнял счет в серии Кубка Гагарина

«Трактор» на выезде победил «Адмирал» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 7:3. Игра прошла на стадионе «Фетисов-Арена».

Форвард челябинского клуба Максим Шабанов оформил дубль и отдал три голевые передачи в матче. Также за «Трактор» забивали Григорий Дронов, у которого еще два результативных паса, Чарльз Робинсон, Артем Блажиевский, Андрей Светлаков и Владимир Ткачев. Стивен Кэмпфер записал на свой счет три результативные передачи, Василий Глотов набрал 2 (0+2) очка.

У «Адмирала» шайбы забросили Либор Шулак, Аркадий Шестаков и Иван Муранов.

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч пройдет 4 апреля в Челябинске.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток

«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 3:7 (3:1, 0:4, 0:2)

Голы: Шулак — 2 (Шестаков), 7:42 — 1:0. Шестаков — 2 (Сошников, Петухов), 11:39 — 2:0. Дронов — 1 (бол., Шабанов, Кадейкин), 12:54 — 2:1. Муранов — 1 (Основин), 15:25 — 3:1. Шабанов — 1 (Ткачев, Кэмпфер), 20:36 — 3:2. Робинсон — 2 (Глотов, Дронов), 27:00 — 3:3. Блажиевский — 3 (Шабанов, Глотов), 34:25 — 3:4. Светлаков — 1 (бол., Дер-Аргучинцев, Кэмпфер), 38:39 — 3:5. Шабанов — 2 (Кэмпфер), 40:37 — 3:6. Ткачев — 1 (бол., Шабанов, Дронов), 59:06 — 3:7.

Вратари: Мишуров (Коновалов, 40:00) — Фукале.

Штраф: 14 — 16.

Броски: 35 (13+7+15) — 34 (10+14+10).

Судьи: Гофман, Кочетов.

2 апреля. Владивосток. Фетисов Арена. 5680 зрителей.

Счет в серии: 2-2