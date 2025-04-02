«Трактор» обыграл «Адмирал» и сравнял счет в серии Кубка Гагарина
«Трактор» на выезде победил «Адмирал» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 7:3. Игра прошла на стадионе «Фетисов-Арена».
Форвард челябинского клуба Максим Шабанов оформил дубль и отдал три голевые передачи в матче. Также за «Трактор» забивали Григорий Дронов, у которого еще два результативных паса, Чарльз Робинсон, Артем Блажиевский, Андрей Светлаков и Владимир Ткачев. Стивен Кэмпфер записал на свой счет три результативные передачи, Василий Глотов набрал 2 (0+2) очка.
У «Адмирала» шайбы забросили Либор Шулак, Аркадий Шестаков и Иван Муранов.
Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч пройдет 4 апреля в Челябинске.
Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток
«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 3:7 (3:1, 0:4, 0:2)
Голы: Шулак — 2 (Шестаков), 7:42 — 1:0. Шестаков — 2 (Сошников, Петухов), 11:39 — 2:0. Дронов — 1 (бол., Шабанов, Кадейкин), 12:54 — 2:1. Муранов — 1 (Основин), 15:25 — 3:1. Шабанов — 1 (Ткачев, Кэмпфер), 20:36 — 3:2. Робинсон — 2 (Глотов, Дронов), 27:00 — 3:3. Блажиевский — 3 (Шабанов, Глотов), 34:25 — 3:4. Светлаков — 1 (бол., Дер-Аргучинцев, Кэмпфер), 38:39 — 3:5. Шабанов — 2 (Кэмпфер), 40:37 — 3:6. Ткачев — 1 (бол., Шабанов, Дронов), 59:06 — 3:7.
Вратари: Мишуров (Коновалов, 40:00) — Фукале.
Штраф: 14 — 16.
Броски: 35 (13+7+15) — 34 (10+14+10).
Судьи: Гофман, Кочетов.
2 апреля. Владивосток. Фетисов Арена. 5680 зрителей.
Счет в серии: 2-2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3