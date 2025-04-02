«Адмирал» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

«Адмирал» и «Трактор» встретятся в 1-м раунде Кубка Гагарина

«Адмирал» и «Трактор» встретятся в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина в среду, 2 апреля. Игра пройдет на «Фетисов Арене» во Владивостоке, стартовое вбрасывание состоится в 12.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Адмирал» — «Трактор» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч показывают онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и «ОТВ».

В регулярном чемпионате КХЛ «Трактор» занял первое место в Восточной конференции, «Адмирал» — восьмое. После трех матчей серии первого раунда Кубка Гагарина счет 2-1 в пользу «Адмирала».

Матч «Адмирал» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс