«Адмирал» и «Трактор» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 9 ноября. Матч пройдет в КСК «Фетисов Арена» во Владивостоке. Начало — в 10.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

Следить за ключевыми событиями игры «Адмирал» — «Трактор» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «KHL Prime» и официальном сайте КХЛ. Для жителей Владивостока трансляция будет на телеканале «ОТВ-Приморье» (начало трансляции — в 17.00 по местному времени). В Челябинске смотреть игру можно на телеканале «ОТВ» (начало трансляции — в 12.00 по местному времени).

Команда из Владивостока набрала 18 очков в 21 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции. Челябинцы с 27 очками в 24 играх располагаются на шестой строчке «Востока».

