«Трактор» в серии буллитов одолел «Адмирал» и продлил победную серию до 5 матчей

«Трактор» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась во Владивостоке и завершилась победой гостей в серии буллитов — 4:3.

Автором победного буллита стал Теему Пулккинен. В основное время у «Трактора» отличились Виталий Абрамов, Альберт Яруллин и Лукаш Седлак. У «Адмирала» дубль оформил Дмитрий Лугин.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Шевченко — 1 (Вл. Ушенин), 1:37 — 1:0. Лугин — 3 (Матушкин, Гареев), 3:43 — 2:0. Абрамов — 2 (Карпухин, Ткачев), 27:19 — 2:1. Лугин — 4 (Обидин, Гареев), 34:31 — 3:1. Яруллин — 4 (бол., Основин, Бывальцев), 55:43 — 3:2. Седлак — 7 (Гика, Бэйлен), 59:05 — 3:3.

Победный буллит: Пулккинен.

Вратари: Серебряков — Гарипов (Вилл, 3:43).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (12+9+8+6) — 32 (6+11+13+2).

Судьи: Васильев, Морозов.

11 октября. Владивосток. Фетисов Арена.