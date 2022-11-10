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10 ноября, 14:39

«Адмирал» обыграл «Трактор» благодаря дублю Горшкова

Руслан Минаев
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«Адмирал» дома обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0.

В составе хозяев дубль оформил Александр Горшков, еще одна шайба на счету Рудольфа Червены.

«Адмирал» одержал четвертую победу подряд и набрал 36 очков (4-е место Востока). У «Трактора» 27 очков и 8-я строчка Востока.

«Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Горшков — 7 (Гареев, Саюстов), 0:47 — 1:0. Червены — 8 (Криштоф, Елисеев), 22:41 — 2:0. Горшков — 8 (п.в., Метальников), 58:10 — 3:0.

Вратари: Лазушин — Проскуряков (58:00 — 58:10).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 24 (7+10+7) — 34 (11+9+14).

Судьи: Соин, Щенев.

10 ноября. Владивосток. Фетисов Арена. 2790 зрителей.

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КХЛ
ХК Адмирал
ХК Трактор
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