«Адмирал» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

«Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ на выезде победило «Адмирал» — 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

У нижегородской команды дубль оформил Кирилл Воронин и еще по голу забили Дмитрий Бреус и Никита Артамонов. За клуб из Владивостока шайбы забросили Егор Петухов и Даниил Гутик.