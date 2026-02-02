«Адмирал» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

2 февраля «Адмирал» принял «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ. Игра завершилась победой гостей в овертайме — 3:2.

За «Торпедо» забили Андрей Белевич, Егор Виноградов и Тимур Муханов. У «Адмирала» отличились Дмитрий Завгородний и Александр Шепелев.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

4 февраля «Торпедо» на выезде сыграет с «Амуром», а «Адмирал» примет «Барыс».