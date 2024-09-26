Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:55

Дубль Воронина принес «Торпедо» победу над «Адмиралом»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Торпедо» на выезде победило «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

У нижегородской команды дубль оформил Кирилл Воронин и еще по голу забили Дмитрий Бреус и Никита Артамонов. За клуб из Владивостока шайбы забросили Егор Петухов и Даниил Гутик.

«Торпедо» набрало 9 очков за 10 матчей и поднялось на шестую позицию в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» прервал четырехматчевую победную серию и с 11 очками после 8 игр располагается на четвертом месте на «Востоке».

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Читайте также
Снизил зарплату ради армейцев и попал в немилость депутатов Госдумы. Что нужно знать о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
Бывшая участница «Дома-2» показала фото ребенка от Промеса
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
Украина попросила МОК не допускать детей из России на турниры под флагом
Популярное видео
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 9 6 3 13
2 Сибирь 9 6 3 12
3 Сал. Юлаев 8 6 2 12
4 Адмирал 7 5 2 11
5 Ак Барс 7 5 2 10
6 Трактор 8 4 4 10
7 Нефтехимик 9 4 5 9
8 Авангард 9 3 6 7
9 Металлург Мг 9 3 6 6
10 Лада 8 2 6 5
11 Амур 7 2 5 4
12 Барыс 8 1 7 3
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 9 7 2 15
2 Спартак 8 6 2 13
3 ЦСКА 9 5 4 12
4 СКА 8 5 3 11
5 Северсталь 9 5 4 10
6 Динамо Мн 6 4 2 8
7 Динамо М 9 4 5 8
8 Торпедо 9 3 6 7
9 Витязь 8 3 5 6
10 Куньлунь РС 8 3 5 6
11 Сочи 7 2 5 4
Результаты / календарь
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
26.09 12:00
Амур – Витязь
 - : -
26.09 12:30
Адмирал – Торпедо
 - : -
26.09 15:30
Сибирь – Автомобилист
 - : -
26.09 17:00
Барыс – Сочи
 - : -
26.09 19:30
Куньлунь РС – Динамо Мн
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости