Дубль Воронина принес «Торпедо» победу над «Адмиралом»

«Торпедо» на выезде победило «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

У нижегородской команды дубль оформил Кирилл Воронин и еще по голу забили Дмитрий Бреус и Никита Артамонов. За клуб из Владивостока шайбы забросили Егор Петухов и Даниил Гутик.

«Торпедо» набрало 9 очков за 10 матчей и поднялось на шестую позицию в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» прервал четырехматчевую победную серию и с 11 очками после 8 игр располагается на четвертом месте на «Востоке».