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2 февраля, 14:49

«Торпедо» обыграло «Адмирал» и прервало серию из трех поражений

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Торпедо» на выезде победило «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

У нижегородцев отличились Андрей Белевич и Егор Виноградов. Победную шайбу в овертайме забросил Тимур Муханов. Защитник Боб Нарделла и форвард Игорь Гераськин сделали по две результативные передачи.

По одной шайбе у хозяев забросили Дмитрий Завгородний и Александр Шепелев.

«Торпедо» (67 очков) прервало серию из трех поражений подряд и после 53 матчей поднялось на третье место в Западной конференции КХЛ. «Адмирал» (37 очков) остается последним на «Востоке» после 51 игры.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
2 февраля, 12:30. Фетисов Арена (Владивосток)
Адмирал
Торпедо
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КХЛ
ХК Адмирал
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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