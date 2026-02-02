«Торпедо» обыграло «Адмирал» и прервало серию из трех поражений

«Торпедо» на выезде победило «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

У нижегородцев отличились Андрей Белевич и Егор Виноградов. Победную шайбу в овертайме забросил Тимур Муханов. Защитник Боб Нарделла и форвард Игорь Гераськин сделали по две результативные передачи.

По одной шайбе у хозяев забросили Дмитрий Завгородний и Александр Шепелев.

«Торпедо» (67 очков) прервало серию из трех поражений подряд и после 53 матчей поднялось на третье место в Западной конференции КХЛ. «Адмирал» (37 очков) остается последним на «Востоке» после 51 игры.