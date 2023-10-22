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Сегодня, 12:16

«Спартак» обыграл «Адмирал» и одержал восьмую победу подряд

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Спартак».
Фото ХК «Спартак»

«Спартак» на выезде победил «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

В первом периоде первые два гола забили игроки клуба из Владивостока Александр Горшков и Александр Шевченко. Затем за красно-белых отличились Николай Голдобин и Егор Филин.

Во втором периоде единственный гол забил форвард «Адмирала» Джованни Фьоре. В третьем периоде нападающий «Спартака» Александр Пашин сравнял счет, а затем Шейн Принс вывел московскую команду вперед.

«Спартак» одержал восьмую победу подряд и занимает первое место в Западной конференции, набрав 32 очка в 22 матчах.

«Адмирал» проиграл шестую встречу подряд и находится на 12-й строчке «Востока» (12 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Спартак» (Москва) — 3:4 (2:2, 1:0, 0:2)

Голы: Горшков — 2 (Фьоре), 6:05 — 1:0. Шевченко — 3 (Бучельников, Аноховский), 7:09 — 2:0. Голдобин — 16 (бол., Морозов, Чайковски), 13:36 — 2:1. Филин — 1 (Талалуев, Савиков), 16:57 — 2:2. Фьоре — 5 (Соловьев), 37:40 — 3:2. Пашин — 3 (Галимов, Савиков), 46:03 — 3:3. Принс — 8 (бол.), 48:06 — 3:4.

Вратари: Хомченко (57:39) — Рибар.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 27 (13+10+4) — 44 (19+13+12).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

22 октября. Владивосток. Фетисов Арена.

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Спартак (Москва)
2
12
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