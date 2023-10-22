22 октября, в воскресенье, «Адмирал» на территории «Фетисов Арена» в городе Владивосток играет против московского «Спартака» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча началась в 10.00 по московскому времени.

В матч-центре «СЭ» можно следить за ключевыми событиями противостояния «Адмирал» — «Спартак».

Видеотрансляция матча «Адмирал» — «Спартак» идет в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Игру также можно смотреть в прямом эфире на официальном сайте КХЛ.

Красно-белые тренера Алексея Жамнова с 30 очками лидируют в турнирной таблице Западной конференции в регулярном чемпионате КХЛ. «Адмирал» с 12 баллами располагается на последней, 12-й строчке Востока.

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