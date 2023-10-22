«Адмирал» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

«Адмирал» — «Спартак» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла во Владивостоке 22 октября. Гости победили со счетом 4:3.

Видео лучших моментов матча «Адмирал» — «Спартак» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Спартак» продлил победную серию до 8 матчей и с 32 очками закрепился на первом месте Западной конференции.

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