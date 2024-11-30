«Адмирал» — «Сочи»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Адмирал» сыграет с «Сочи» в FONBET Чемпионате КХЛ в субботу, 30 ноября. Матч состоится на «Фетисов Арене» во Владивостоке и начнется в 10.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Адмирал» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.
Жители Владивостока смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТВ Приморье». Начнется эфир в 16.50 по местному времени.
«Адмирал» набрал 33 очка и занимает шестое место в Восточной конференции. «Сочи» с 25-ю очками располагается на 11-й строчке на Западе.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|33
|26
|7
|54
|2
|Спартак
|31
|20
|11
|44
|3
|Динамо М
|31
|19
|12
|41
|4
|СКА
|31
|18
|13
|40
|5
|ЦСКА
|29
|15
|14
|37
|6
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|7
|Северсталь
|30
|17
|13
|34
|8
|Динамо Мн
|31
|15
|16
|34
|9
|Витязь
|31
|13
|18
|29
|10
|Куньлунь РС
|32
|12
|20
|27
|11
|Сочи
|29
|11
|18
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|31
|20
|11
|44
|2
|Автомобилист
|29
|19
|10
|41
|3
|Сал. Юлаев
|29
|19
|10
|40
|4
|Ак Барс
|29
|19
|10
|39
|5
|Металлург Мг
|33
|17
|16
|36
|6
|Адмирал
|32
|14
|18
|33
|7
|Нефтехимик
|33
|12
|21
|32
|8
|Лада
|30
|12
|18
|29
|9
|Авангард
|30
|13
|17
|28
|10
|Сибирь
|29
|12
|17
|27
|11
|Барыс
|32
|9
|23
|21
|12
|Амур
|30
|6
|24
|15
|30.11
|10:00
|
Адмирал – Сочи
|- : -
|30.11
|10:30
|
Амур – СКА
|- : -
|30.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Спартак
|- : -
|30.11
|15:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -