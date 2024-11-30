«Адмирал» обыграл «Сочи» и одержал третью победу подряд

«Адмирал» дома победил «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3

По два очка у хозяев набрали Даниил Гутик (1+1) и Георгий Солянников (1+1). Еще по одной шайбе забросили Степан Старков и Дмитрий Завгородний.

У сочинцев отличились Джесси Грэм, Сергей Попов и Илья Федотов.

Владивостокцы одержали третью победу подряд. С 35 очками команда занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Сочи» (25 очков) идет на последней, 11-й позиции на «Западе».

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Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Сочи» (Сочи) — 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)

Голы: Солянников — 3 (Сошников, Шестаков), 4:43 — 1:0. Грэм — 6 (бол.), 19:03 — 1:1. Гутик — 7, 29:23 — 2:1. Попов — 9 (Гараев), 40:32 — 2:2. Попов — 10 (бол., Гутик, И. Федотов, Мокрушев), 55:24 — 2:3. Старков — 8, 55:31 — 3:3. Солянников — 4 (Шевченко), 57:50 — 4:3.

Вратари: Мишуров — Волохин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (11+16+8) — 21 (5+6+10).

Судьи: Наумов, Раминг.

30 ноября. Владивосток. Фетисов Арена. 5445 зрителей.