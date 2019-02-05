"Адмирал" собрал на лечение Мнацяна более 1,2 миллиона рублей

"Адмирал" направит на лечение защитнику "Сибири" Самвелу Мнацяну 1 миллион 256 тысяч рублей. Эти деньги были выручены с продажи билетов на благотворительный матч, который прошел на "Фетисов Арене" 26-го января.

- Хочу поблагодарить наших болельщиков, всех, кто в выходной день нашел время и пришел на благотворительный матч, - приводит пресс-служба клуба слова президента "Адмирала" Заирбека Юсупова. – Каждый, кто купил билет, сделал свой вклад в выздоровление Сэма, выразил ему благодарность за годы выступлений в "Адмирале" и просто поступил по-человечески благородно. Желаем Самвелу здоровья и надеемся скоро снова увидеть его на льду.

Также сообщается, что в ближайшее время все средства поступят на счет клиники, в которой игрок проходит лечение.



В августе минувшего года стало известно, что у Мнацяна была обнаружена онкология. В результате удара в спину в одной из игр, на шестом позвонке образовалась опухоль, которая впоследствии переросла в злокачественное образование. Это произошло в течение считанных месяцев.

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