«Адмирал» снова получил право подписывать контракты с игроками
Хоккейный клуб «Адмирал» получил доступ к Центральной информационной базе (ЦИБ), дающий право подписывать контракты с игроками, сообщает сайт команды.
Напомним, клубу был закрыт доступ в ЦИБ из-за вовремя не поданной конкурсным управляющим информации о тренере и четырех игроках, перед которыми сохранилась задолженность по заработной плате у старого юридического лица. Ограничение доступа парализовало работу клуба и закрыло возможность контрактовать новых игроков, прибывших в расположение команды.
Только личное вмешательство губернатора Приморского края Олега Кожемяко помогло разрешить ситуацию. На данный момент клуб подписал соглашение с тренером и четырьмя игроками и выполняет выплаты согласно договоренностям.
Дополнительная информация:
https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/kontinentalnaya-hokkejnaya-liga-otkryla-cib-dlya-hk-admiral
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