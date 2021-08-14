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«Адмирал» снова получил право подписывать контракты с игроками

23:27
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Хоккейный клуб «Адмирал» получил доступ к Центральной информационной базе (ЦИБ), дающий право подписывать контракты с игроками, сообщает сайт команды.

Напомним, клубу был закрыт доступ в ЦИБ из-за вовремя не поданной конкурсным управляющим информации о тренере и четырех игроках, перед которыми сохранилась задолженность по заработной плате у старого юридического лица. Ограничение доступа парализовало работу клуба и закрыло возможность контрактовать новых игроков, прибывших в расположение команды.

Только личное вмешательство губернатора Приморского края Олега Кожемяко помогло разрешить ситуацию. На данный момент клуб подписал соглашение с тренером и четырьмя игроками и выполняет выплаты согласно договоренностям.

Дополнительная информация:

https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/kontinentalnaya-hokkejnaya-liga-otkryla-cib-dlya-hk-admiral

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Иван Шитик все материалы автора

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