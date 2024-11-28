«Адмирал» — СКА: видеообзор матча КХЛ

«Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ на своем льду обыграл СКА в серии буллитов со счетом 3:2.

После этого матча «Адмирал» с 33 очками занимает шестое место в Восточной конференции, СКА с 40 очками — на четвертой строчке «Запада».

В следующем матче «Адмирал» 30 ноября сыграет с «Сочи», СКА в этот же день встретится с «Амуром».