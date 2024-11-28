«Адмирал» — СКА: видеообзор матча КХЛ
«Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ на своем льду обыграл СКА в серии буллитов со счетом 3:2.
После этого матча «Адмирал» с 33 очками занимает шестое место в Восточной конференции, СКА с 40 очками — на четвертой строчке «Запада».
В следующем матче «Адмирал» 30 ноября сыграет с «Сочи», СКА в этот же день встретится с «Амуром».
Положение команд
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|32
|25
|7
|52
|2
|Спартак
|30
|20
|10
|43
|3
|Динамо М
|30
|19
|11
|41
|4
|СКА
|31
|18
|13
|40
|5
|ЦСКА
|28
|14
|14
|35
|6
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|7
|Северсталь
|30
|17
|13
|34
|8
|Динамо Мн
|31
|15
|16
|34
|9
|Витязь
|31
|13
|18
|29
|10
|Куньлунь РС
|31
|12
|19
|27
|11
|Сочи
|29
|11
|18
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|30
|20
|10
|44
|2
|Автомобилист
|29
|19
|10
|41
|3
|Сал. Юлаев
|29
|19
|10
|40
|4
|Ак Барс
|29
|19
|10
|39
|5
|Металлург Мг
|32
|16
|16
|34
|6
|Адмирал
|32
|14
|18
|33
|7
|Нефтехимик
|32
|11
|21
|30
|8
|Авангард
|30
|13
|17
|28
|9
|Сибирь
|29
|12
|17
|27
|10
|Лада
|29
|11
|18
|27
|11
|Барыс
|31
|9
|22
|21
|12
|Амур
|30
|6
|24
|15
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2.12
3.12
|28.11
|12:00
|
Адмирал – СКА
|3 : 2 Б
|28.11
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
|4 : 2
|28.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Витязь
|4 : 0
|28.11
|19:30
|
Нефтехимик – Спартак
|- : -
|28.11
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -
|28.11
|19:30
|
Локомотив – Трактор
|- : -
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