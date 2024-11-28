«Адмирал» — СКА: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Адмирал» и СКА сыграют в чемпионате КХЛ 28 ноября
«Адмирал» и СКА сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 28 ноября. Матч пройдет на «Фетисов Арене» во Владивостоке и начнется в 12.00 по московскому времени.
В прямом эфире игру «Адмирал» — СКА покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Кроме того, трансляция пройдет на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Жители Владивостока могут смотреть встречу на канале «ОТВ Приморье».
Ключевые события и результат игры «Адмирал» — СКА отслеживайте в нашем матч-центре.
В сезоне КХЛ-2024/25 «Адмирал» в 31 игре набрал 31 очко, предыдущим соперником «моряков» был «Амур» (5:3). У питерских армейцев — 30 игр и 39 очков, неделю назад перед дальневосточным выездом СКА обыграл «Торпедо» (4:1).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|32
|25
|7
|52
|2
|Спартак
|30
|20
|10
|43
|3
|Динамо М
|30
|19
|11
|41
|4
|СКА
|30
|18
|12
|39
|5
|ЦСКА
|28
|14
|14
|35
|6
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|7
|Северсталь
|30
|17
|13
|34
|8
|Динамо Мн
|31
|15
|16
|34
|9
|Витязь
|30
|13
|17
|29
|10
|Куньлунь РС
|31
|12
|19
|27
|11
|Сочи
|29
|11
|18
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|30
|20
|10
|44
|2
|Автомобилист
|28
|18
|10
|39
|3
|Ак Барс
|29
|19
|10
|39
|4
|Сал. Юлаев
|28
|18
|10
|38
|5
|Металлург Мг
|32
|16
|16
|34
|6
|Адмирал
|31
|13
|18
|31
|7
|Нефтехимик
|32
|11
|21
|30
|8
|Авангард
|29
|13
|16
|28
|9
|Сибирь
|29
|12
|17
|27
|10
|Лада
|29
|11
|18
|27
|11
|Барыс
|31
|9
|22
|21
|12
|Амур
|30
|6
|24
|15
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30.11
1.12
2.12
3.12
|28.11
|12:00
|
Адмирал – СКА
|- : -
|28.11
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
|- : -
|28.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Витязь
|- : -
|28.11
|19:30
|
Нефтехимик – Спартак
|- : -
|28.11
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -
|28.11
|19:30
|
Локомотив – Трактор
|- : -
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