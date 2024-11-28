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Сегодня, 10:00

«Адмирал» — СКА: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Адмирал» и СКА сыграют в чемпионате КХЛ 28 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Адмирал», Telegram

«Адмирал» и СКА сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 28 ноября. Матч пройдет на «Фетисов Арене» во Владивостоке и начнется в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Адмирал» — СКА покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Кроме того, трансляция пройдет на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Жители Владивостока могут смотреть встречу на канале «ОТВ Приморье».

Ключевые события и результат игры «Адмирал» — СКА отслеживайте в нашем матч-центре.

В сезоне КХЛ-2024/25 «Адмирал» в 31 игре набрал 31 очко, предыдущим соперником «моряков» был «Амур» (5:3). У питерских армейцев — 30 игр и 39 очков, неделю назад перед дальневосточным выездом СКА обыграл «Торпедо» (4:1).

КХЛ
ХК Адмирал
ХК СКА
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КХЛ, расписание и результаты 28 ноября: «Адмирал» — «СКА», «Динамо» — «ЦСКА» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 32 25 7 52
2 Спартак 30 20 10 43
3 Динамо М 30 19 11 41
4 СКА 30 18 12 39
5 ЦСКА 28 14 14 35
6 Торпедо 31 15 16 35
7 Северсталь 30 17 13 34
8 Динамо Мн 31 15 16 34
9 Витязь 30 13 17 29
10 Куньлунь РС 31 12 19 27
11 Сочи 29 11 18 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 30 20 10 44
2 Автомобилист 28 18 10 39
3 Ак Барс 29 19 10 39
4 Сал. Юлаев 28 18 10 38
5 Металлург Мг 32 16 16 34
6 Адмирал 31 13 18 31
7 Нефтехимик 32 11 21 30
8 Авангард 29 13 16 28
9 Сибирь 29 12 17 27
10 Лада 29 11 18 27
11 Барыс 31 9 22 21
12 Амур 30 6 24 15
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28.11 12:00
Адмирал – СКА
 - : -
28.11 17:00
Автомобилист – Авангард
 - : -
28.11 17:00
Сал. Юлаев – Витязь
 - : -
28.11 19:30
Нефтехимик – Спартак
 - : -
28.11 19:30
Динамо М – ЦСКА
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