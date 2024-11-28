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Сегодня, 14:30

«Адмирал» по буллитам обыграл СКА

Сергей Разин
корреспондент
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28 ноября. «Адмирал» обыграл СКА (3:2Б).
Фото ХК «Адмирал»

«Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ на своем льду обыграл СКА в серии буллитов со счетом 3:2.

В составе хозяев шайбы забросили Джек Родуолд и Никита Сошников, который также реализовал победный буллит. У петербуржцев отличились Александр Никишин и Марат Хайруллин.

После этого матча «Адмирал» с 33 очками занимает шестое место в Восточной конференции, СКА с 40 очками — на четвертой строчке «Запада».

В следующем матче «Адмирал» 30 ноября сыграет с «Сочи», СКА в этот же день встретится с «Амуром».

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«Адмирал» (Владивосток) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Никишин — 6 (бол., Кузьмин, Хайруллин), 9:25 — 0:1. Сошников — 10 (бол., Фьоре, Родуолд), 20:44 — 1:1. Родуолд — 11 (бол., Фьоре, Сошников), 47:13 — 2:1. Хайруллин — 7 (Толчинский), 54:07 — 2:2.

Победный буллит: Сошников.

Вратари: Мишуров — Мойсевич (Плешков, 65:00).

Штраф: 2 — 12.

Броски: 43 (11+19+11+2) — 34 (14+7+10+3).

Судьи: Наумов, Раминг.

28 ноября. Владивосток. Фетисов Арена.

КХЛ
ХК Адмирал
ХК СКА
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4 СКА 31 18 13 40
5 ЦСКА 28 14 14 35
6 Торпедо 31 15 16 35
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