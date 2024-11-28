«Адмирал» по буллитам обыграл СКА
«Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ на своем льду обыграл СКА в серии буллитов со счетом 3:2.
В составе хозяев шайбы забросили Джек Родуолд и Никита Сошников, который также реализовал победный буллит. У петербуржцев отличились Александр Никишин и Марат Хайруллин.
После этого матча «Адмирал» с 33 очками занимает шестое место в Восточной конференции, СКА с 40 очками — на четвертой строчке «Запада».
В следующем матче «Адмирал» 30 ноября сыграет с «Сочи», СКА в этот же день встретится с «Амуром».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Никишин — 6 (бол., Кузьмин, Хайруллин), 9:25 — 0:1. Сошников — 10 (бол., Фьоре, Родуолд), 20:44 — 1:1. Родуолд — 11 (бол., Фьоре, Сошников), 47:13 — 2:1. Хайруллин — 7 (Толчинский), 54:07 — 2:2.
Победный буллит: Сошников.
Вратари: Мишуров — Мойсевич (Плешков, 65:00).
Штраф: 2 — 12.
Броски: 43 (11+19+11+2) — 34 (14+7+10+3).
Судьи: Наумов, Раминг.
28 ноября. Владивосток. Фетисов Арена.
|Западная конференция
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|7
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|14
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|15
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|30
|13
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|29
|10
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|12
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|27
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|29
|11
|18
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|В
|П
|О
|1
|Трактор
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|20
|10
|44
|2
|Автомобилист
|28
|18
|10
|39
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|38
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|14
|18
|33
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|32
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|21
|30
|8
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|29
|13
|16
|28
|9
|Сибирь
|29
|12
|17
|27
|10
|Лада
|29
|11
|18
|27
|11
|Барыс
|31
|9
|22
|21
|12
|Амур
|30
|6
|24
|15
|28.11
|12:00
|
Адмирал – СКА
|3 : 2 Б
|28.11
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
|- : -
|28.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Витязь
|- : -
|28.11
|19:30
|
Нефтехимик – Спартак
|- : -
|28.11
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -
|28.11
|19:30
|
Локомотив – Трактор
|- : -