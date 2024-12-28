«Адмирал» — «Сибирь»: видеообзор матча

«Сибирь» на выезде победила «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0.

«Сибирь» одержала третью победу подряд и занимает девятое место в Восточной конференции (35 очков в 37 матчах).

«Адмирал» продлил серию без побед до четырех матчей. Команда располагается на 6-й строчке с 42 баллами в 41 игре.