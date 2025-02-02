«Адмирал» — «Сибирь»: видеообзор матча

«Сибирь» на выезде обыграла «Адмирал» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.

«Сибирь» набрала 52 очка и занимает 7-е место в таблице «Востока». «Адмирал» с 52 очками — на 8-й строчке.