«Адмирал» — «Сибирь»: трансляция матча КХЛ онлайн

«Адмирал» и «Сибирь» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 15 сентября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Фетисов Арена» во Владивостоке. Начало — в 12.30 по московскому времени.

Ключевые события игры «Адмирал» — «Сибирь» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Владивостока также могут следить за игрой своей команды на телеканале «ОТВ Приморье» (эфир начнется в 19.20 по местному времени), в Новосибирске — на телеканале ОТС (в 16.20 по местному времени).

На старте регулярного чемпионата КХЛ-2025/26 команда из Владивостока набрала 3 очка и занимает девятое место в Восточной конференции, новосибирцы с 2 очками идут на 11-й строчке.

Матч «Адмирал» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс