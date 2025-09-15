«Адмирал» — «Сибирь»: трансляция матча КХЛ онлайн
«Адмирал» и «Сибирь» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 15 сентября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Фетисов Арена» во Владивостоке. Начало — в 12.30 по московскому времени.
Ключевые события игры «Адмирал» — «Сибирь» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Владивостока также могут следить за игрой своей команды на телеканале «ОТВ Приморье» (эфир начнется в 19.20 по местному времени), в Новосибирске — на телеканале ОТС (в 16.20 по местному времени).
На старте регулярного чемпионата КХЛ-2025/26 команда из Владивостока набрала 3 очка и занимает девятое место в Восточной конференции, новосибирцы с 2 очками идут на 11-й строчке.
Матч «Адмирал» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|17
|13
|4
|27
|2
|Нефтехимик
|16
|9
|7
|20
|3
|Барыс
|15
|9
|6
|18
|4
|Амур
|15
|8
|7
|17
|5
|Салават Юлаев
|16
|8
|8
|17
|6
|Ак Барс
|16
|8
|8
|17
|7
|Сибирь
|16
|6
|10
|15
|8
|Автомобилист
|15
|6
|9
|14
|9
|Авангард
|14
|7
|7
|14
|10
|Трактор
|15
|6
|9
|13
|11
|Адмирал
|15
|5
|10
|13
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|15
|12
|3
|24
|2
|Локомотив
|15
|11
|4
|22
|3
|Северсталь
|16
|10
|6
|22
|4
|Торпедо НН
|15
|10
|5
|21
|5
|Спартак
|16
|9
|7
|20
|6
|Шанхай Дрэгонс
|14
|8
|6
|18
|7
|Динамо Мн
|16
|6
|10
|17
|8
|СКА
|15
|8
|7
|17
|9
|Динамо М
|18
|6
|12
|14
|10
|Лада
|16
|2
|14
|8
|11
|Сочи
|14
|3
|11
|6
|17.10
|10:00
|Амур – Салават Юлаев
|- : -
|17.10
|13:30
|Сибирь – Барыс
|- : -
|17.10
|17:00
|Сочи – Локомотив
|- : -