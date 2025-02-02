«Адмирал» — «Сибирь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Адмирал» и «Сибирь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 2 февраля. Игра на «Фетисов Арене» во Владивостоке начнется в 10.00 по московскому времени.
Прямая трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Для жителей регионов команд игру покажут владивостокский канал «ОТВ Приморье» и новосибирский канал «ОТС».
Ключевые события и результат игры «Адмирал» — «Сибирь» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
Перед этим матчем в регулярном чемпионате-2024/25 «Адмирал» уступил «Авангарду» (1:4) и с 51 очком расположился на шестом месте в Восточной конференции после 50 игр. «Сибирь» в прошлое воскресенье уступила «Барысу» (3:4 ОТ), новосибирцы после 49 игр занимали восьмое место с 50 очками.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|39
|13
|80
|2
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|3
|ЦСКА
|50
|29
|21
|66
|4
|Северсталь
|51
|32
|19
|65
|5
|Спартак
|49
|29
|20
|65
|6
|СКА
|51
|30
|21
|65
|7
|Динамо Мн
|48
|26
|22
|58
|8
|Торпедо
|51
|23
|28
|54
|9
|Куньлунь РС
|50
|22
|28
|48
|10
|Витязь
|50
|19
|31
|43
|11
|Сочи
|50
|15
|35
|35
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|53
|33
|20
|72
|2
|Сал. Юлаев
|50
|32
|18
|67
|3
|Автомобилист
|49
|30
|19
|66
|4
|Ак Барс
|49
|32
|17
|66
|5
|Металлург Мг
|51
|31
|20
|66
|6
|Авангард
|50
|26
|24
|55
|7
|Адмирал
|50
|21
|29
|51
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|50
|9
|Нефтехимик
|51
|15
|36
|43
|10
|Лада
|48
|18
|30
|42
|11
|Амур
|50
|12
|38
|29
|12
|Барыс
|51
|11
|40
|28
|2.02
|10:00
|
Адмирал – Сибирь
|- : -
|2.02
|10:30
|
Амур – Барыс
|- : -
|2.02
|14:00
|
Трактор – Сочи
|- : -
|2.02
|16:00
|
Лада – Автомобилист
|- : -
|2.02
|17:00
|
Северсталь – Спартак
|- : -
|2.02
|17:00
|
Куньлунь РС – Ак Барс
|- : -
|2.02
|17:10
|
Динамо Мн – Авангард
|- : -