«Сибирь» обыграла «Адмирал» во втором матче подряд

«Сибирь» обыграла «Адмирал» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

У гостей дубль оформил Семен Кошелев, в овертайме отличился Михаил Абрамов. У хозяев шайбы забросили Даниил Гутик и Егор Петухов.

Команды провели второй матч за два дня. 26 декабря новосибирцы одержали победу со счетом 4:2.

«Сибирь» набрала 34 очка и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» потерпел четвертое поражение подряд. Команда из Владивостока с 31 очком замыкает таблицу «Востока».