«Сибирь» обыграла «Адмирал» во втором матче подряд
«Сибирь» обыграла «Адмирал» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
У гостей дубль оформил Семен Кошелев, в овертайме отличился Михаил Абрамов. У хозяев шайбы забросили Даниил Гутик и Егор Петухов.
Команды провели второй матч за два дня. 26 декабря новосибирцы одержали победу со счетом 4:2.
«Сибирь» набрала 34 очка и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» потерпел четвертое поражение подряд. Команда из Владивостока с 31 очком замыкает таблицу «Востока».
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Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|19
|14
|5
|30
|2
|Нефтехимик
|18
|10
|8
|22
|3
|Барыс
|18
|10
|8
|21
|4
|Салават Юлаев
|19
|10
|9
|21
|5
|Ак Барс
|18
|9
|9
|20
|6
|Амур
|17
|9
|8
|19
|7
|Сибирь
|18
|7
|11
|17
|8
|Адмирал
|17
|7
|10
|17
|9
|Автомобилист
|17
|7
|10
|16
|10
|Авангард
|15
|8
|7
|16
|11
|Трактор
|16
|6
|10
|14
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|17
|13
|4
|26
|2
|Локомотив
|17
|12
|5
|24
|3
|Северсталь
|18
|11
|7
|24
|4
|Торпедо НН
|17
|11
|6
|23
|5
|Спартак
|17
|10
|7
|22
|6
|Шанхай Дрэгонс
|16
|10
|6
|22
|7
|Динамо Мн
|17
|6
|11
|17
|8
|СКА
|16
|8
|8
|17
|9
|Динамо М
|20
|7
|13
|17
|10
|Лада
|17
|2
|15
|9
|11
|Сочи
|16
|3
|13
|6
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26.10
27.10
|22.10
|16:30
|Авангард – Нефтехимик
|- : -
|22.10
|19:30
|Сочи – Динамо Мн
|- : -
|22.10
|19:30
|СКА – Сибирь
|- : -
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