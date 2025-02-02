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Сегодня, 13:43

«Сибирь» победила «Адмирал» в овертайме

Руслан Минаев
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«Сибирь» на выезде обыграла «Адмирал» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.

У гостей дубль оформил Алексей Яковлев, забросив победную шайбу. У хозяев 2 (1+1) очка на счету Джека Родуолда.

Матч переносили на 1 час 15 минут из-за отключения света на «Фетисов Арене».

«Сибирь» набрала 52 очка и занимает 7-е место в таблице «Востока». «Адмирал» с 52 очками — на 8-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:4 ОТ (2:3, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Основин — 7 (Родуолд), 11:35 — 1:0. Яковлев — 5 (Широков, Рассказов), 12:58 — 1:1. Рукавишников — 1 (Гоголев, Пьянов), 14:06 — 1:2. Родуолд — 13 (Муранов, Солянников), 14:18 — 2:2. Андреофф — 14 (буллит), 16:01 — 2:3. Сошников — 16 (Петухов), 57:11 — 3:3. Яковлев — 6, 62:42 — 3:4.

Вратари: Мишуров (Коновалов, 14:06) — Костин.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 44 (23+8+13+0) — 32 (11+6+12+3).

Судьи: Метальников, Оскирко.

2 февраля. Владивосток. Фетисов Арена.

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Сибирь
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2 Динамо М 51 31 20 66
3 ЦСКА 50 29 21 66
4 Северсталь 51 32 19 65
5 Спартак 49 29 20 65
6 СКА 51 30 21 65
7 Динамо Мн 48 26 22 58
8 Торпедо 51 23 28 54
9 Куньлунь РС 50 22 28 48
10 Витязь 50 19 31 43
11 Сочи 50 15 35 35
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 53 33 20 72
2 Сал. Юлаев 50 32 18 67
3 Автомобилист 49 30 19 66
4 Ак Барс 49 32 17 66
5 Металлург Мг 51 31 20 66
6 Авангард 50 26 24 55
7 Сибирь 50 22 28 52
8 Адмирал 51 21 30 52
9 Нефтехимик 51 15 36 43
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