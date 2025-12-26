«Адмирал» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Адмирал» и «Сибирь» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 26 декабря. Игра пройдет на «Фетисов Арене» во Владивостоке, стартовое вбрасывание состоится в 12.30 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Адмирал» — «Сибирь» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

26 декабря, 12:30. Фетисов Арена (Владивосток) Адмирал Сибирь

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». Во Владивостоке трансляцию также будет вести канал «ОТВ», а в Новосибирске — «ОТС».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Адмирал» провел 36 матчей, «Сибирь» — 38, а обе команды набрали по 30 очков. По ходу сезона соперники уже встречались трижды, две победы одержали владивостокачне, одну — новосибирцы.

Матч «Адмирал» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс