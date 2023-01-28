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Сегодня, 12:26

«Адмирал» в овертайме обыграл «Сибирь»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Адмирал» в овертайме одержал победу над «Сибирью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.

В основное время в составе хозяев отличились нападающий Даниил Файзуллин, защитники Валерий Орехов и Либор Шулак.

Автором дубля и победной шайбы стал форвард Николай Чебыкин.

За «Сибирь» забросили нападающие Никита Коротков, Вячеслав Основин, Тэйлор Бек и Александр Шаров.

«Адмирал» занимает 7-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 63 балла за 56 игр.

«Сибирь» располагается на 1-м месте с 73 очками за 57 матчей.

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