«Адмирал» в овертайме обыграл «Сибирь»
«Адмирал» в овертайме одержал победу над «Сибирью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.
В основное время в составе хозяев отличились нападающий Даниил Файзуллин, защитники Валерий Орехов и Либор Шулак.
Автором дубля и победной шайбы стал форвард Николай Чебыкин.
За «Сибирь» забросили нападающие Никита Коротков, Вячеслав Основин, Тэйлор Бек и Александр Шаров.
«Адмирал» занимает 7-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 63 балла за 56 игр.
«Сибирь» располагается на 1-м месте с 73 очками за 57 матчей.
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