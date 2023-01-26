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Сегодня, 15:04

«Сибирь» по буллитам обыграла «Адмирал»

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«Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Сибири» (2:3 Б). Решающий бросок исполнил нападающий Александр Шаров.

Хозяева потерпели пятое поражение подряд.

«Сибирь» (72) очка лидирует в Восточной конференции, «Адмирал» (61 очко) занимает седьмое место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:3 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Спиридонов — 1 (Голубев, Овчинников), 23:13 — 0:1. Бек — 13 (бол., Пьянов, Мерфи), 30:23 — 0:2. Шулак — 11, 45:57 — 1:2. Чебыкин — 8 (Шулак), 54:03 — 2:2.

Победный буллит: Шаров.

Вратари: Серебряков — Костин.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 36 (10+11+10+5) — 28 (7+13+7+1).

Судьи: Лаврентьев, Соин.

26 января. Владивосток. Фетисов Арена. 2505 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
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3 ЦСКА 54 34 20 74
4 Торпедо 54 34 20 72
5 Динамо М 55 32 23 72
6 Витязь 54 26 28 60
7 Спартак 55 25 30 57
8 Северсталь 55 22 33 56
9 Динамо Мн 55 21 34 54
10 Куньлунь 55 19 36 43
11 Сочи 53 6 47 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 56 34 22 72
2 Автомобилист 54 31 23 70
3 Ак Барс 55 30 25 69
4 Металлург 54 30 24 68
5 Авангард 54 31 23 66
6 Сал. Юлаев 55 28 27 65
7 Адмирал 55 27 28 61
8 Амур 54 25 29 56
9 Нефтехимик 55 25 30 54
10 Барыс 57 24 33 54
11 Трактор 55 23 32 54
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Адмирал – Сибирь
 2 : 3 Б
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