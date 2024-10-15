«Северсталь» в овертайме вырвала победу у «Адмирала»

«Северсталь» в гостях одержала победу над «Адмиралом» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:5 ОТ.

За хозяев в основное время два гола забил Егор Петухов и еще по шайбе забросили Никита Сошников, Леонид Метальников и Даниил Гутик. У гостей отличились Давид Думбадзе, Данил Аймурзин (дубль), Егор Степанов и Кирилл Пилипенко. Победу череповецкой команде принес гол Марка Барберио в овертайме.

«Северсталь» с 18 очками после 16 игр занимает четвертое место в таблице «Запада». «Адмирал» (15 баллов за 14 матчей) идет седьмым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Северсталь» (Череповец) — 5:6 ОТ (2:1, 2:3, 1:1, 0:1)

Голы: Петухов — 7 (Грман, Сошников), 11:11 — 1:0. Сошников — 2 (Шэн), 12:27 — 2:0. Думбадзе — 1 (Грудинин), 13:56 — 2:1. Петухов — 8 (Грман), 26:51 — 3:1. Метальников — 1 (Петухов, Сошников), 33:32 — 4:1. Аймурзин — 8 (бол., Коростелев, Пилипенко), 35:27 — 4:2. Аймурзин — 9 (бол., Пилипенко, Абросимов), 37:09 — 4:3. Степанов — 1 (Аймурзин), 38:59 — 4:4. Пилипенко — 9 (Аймурзин, Буренов), 45:23 — 4:5. Гутик — 3 (Шепелев, Метальников), 55:47 — 5:5. Барберио — 1 (Лишка, Абросимов), 60:29 — 5:6.

Вратари: Мишуров — Самойлов.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 35 (14+11+9+1) — 41 (13+16+11+1).

Судьи: Гамалей, Соин.

15 октября. Владивосток. Фетисов Арена. 4887 зрителей.