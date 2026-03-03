«Адмирал» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» победил «Адмирал» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

У гостей в основное время гол забил Евгений Кузнецов, также на счету форварда победный буллит в серии. У хозяев шайбу забросил Либор Шулак.

«Салават Юлаев» набрал 68 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 44 очками располагается на последней строчке.

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