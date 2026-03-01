«Адмирал» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча

«Адмирал» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

Игра проходила на «Фетисов Арена» (Владивосток) 1 марта.

По голу у хозяев забили Аркадий Шестаков, Оскар Булавчук, Либор Шулак и Дмитрий Завгородний. У уфимцев отличились Владислав Ефремов и Алексей Василевский.

«Адмирал» (43 очка) прервал серию из трех поражений подряд, но остается на последнем, 11-м месте в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (66 очков) идет пятым на «Востоке».

В следующем матче команды снова сыграют между собой во Владивостоке. Встреча пройдет 3 марта.