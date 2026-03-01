«Адмирал» и «Салават Юлаев» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 1 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Фетисов-Арена» во Владивостоке. Начало — в 10.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

1 марта, 10:00. Фетисов Арена (Владивосток) Адмирал Салават Юлаев

Следить за ключевыми событиями игры «Адмирал» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. Жители Владивостока могут смотреть игру на телеканале «ОТВ Приморье» (начало эфира — в 17.00 по местному времени), в Уфе трансляция пройдет на телеканале БСТ (начало эфира — в 12.00 по местному времени).

«Адмирал» набрал 41 очко в 59 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 66 очками в 59 играх идет на пятой строчке «Востока».

Матч «Адмирал» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс