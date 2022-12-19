«Адмирал» расторг контракт с нападающим Гребенщиковым

«Адмирал» расторг контракт с нападающим Святославом Гребенщиковым, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее 28-летний форвард был выставлен на драфт отказов.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Гребенщиков сыграл 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями при показателе полезности «-2». В среднем нападающий проводил на льду 10 минут и 7 секунд.

В прошлом сезоне Гребенщиков защищал цвета хабаровского «Амура».