«Адмирал» проведет матч памяти Мнацяна во Владивостоке

Инициативу тренерского штаба и президента «Адмирала» посвятить мачт против «Нефтехимика» памяти экс-капитана владивостокского клуба Самвела Мнацяна, который накануне скончался от онкологического заболевания, поддержали хоккеисты и болельщики.

— С инициативой нашего матча памяти выступил тренерский штаб и президент ХК «Адмирал», хоккеисты поддержали. Отменены все развлекательные активности. Знаем, что болельщики тоже готовятся, закупили траурные ленточки, — цитирует «РИА Новости» руководителя пресс-службы «Адмирала» Евгения Баженова.

Он также добавил, что перед «Фетисов-ареной», где проводит все свои домашние матчи «Адмирал», будет установлен портрет Самвела, к которому можно возложить цветы и зажечь памятные свечи.