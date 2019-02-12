"Адмирал" проиграл "Авангарду" и лишился шансов на плей-офф

"Адмирал" проиграл "Авангарду" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 0:2. В составе победителей отличились Сергей Широков и Тэйлор Бек.

"Адмирал" прервал серию из четырех побед и лишился шансов на плей-офф.

КХЛ



Регулярный чемпионат



"Адмирал" (Владивосток) - "Авангард" (Омск) - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)



Голы: Широков - 18 (Михеев, Семенов), 16:29 - 0:1. Бек - 19, 37:05 - 0:2.



Вратари: Красоткин - Налимов.



Штраф: 8 - 33.

Броски: 31 (10+12+9) - 24 (4+14+6).

Судьи: Раводин, Щенев.

12 февраля. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".

Все о КХЛ – здесь