«Адмирал» продлит контракт с главным тренером команды Тамбиевым
«Адмирал», скорее всего, продлит контракт с главным тренером команды Леонидом Тамбиевым, сообщают «Известия».
По данным источника, новое однолетнее соглашение с 53-летним специалистом намерены подписать даже на фоне неудачных результатов команды.
Губернатор Приморского края и президент «Адмирала» Олег Кожемяко подтвердил информацию о возможном продлении контракта с Тамбиевым.
«Мы еще посоветуемся, но думаю, что такой шанс обязательно нужно дать главному тренеру. Пусть «Адмирал» доиграет сезон, а дальше будем смотреть. Контракт, скорее всего, будет продлен. Я не сторонник резких шагов. Нужно дать тренерам возможность в том числе видеть горизонт планирования на один-два года. И самое главное — дать тренеру подбирать команду. У Тамбиева есть положительные результаты в прошлом сезоне, есть отрицательные результаты в нынешнем сезоне. Поэтому третий сезон будет для него решающим», — приводят «Известия» слова Кожемяко.
Тамбиев возглавляет «Адмирал» с ноября 2021 года. В текущем сезоне КХЛ команда занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка в 54 матчах.
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