«Адмирал» продлил контракты с Шэном и Лазушиным

«Адмирал» объявил о продлении контрактов с вратарем Александром Лазушиным и нападающим Павлом Шэном.

Срок нового контракта с Лазушиным рассчитан на один год, новое соглашение с Шэном будет действовать два года.

В сезоне-2021/22 Шэн провел 22 матча и набрал 5 (2+3) очков.

Лазушин сыграл 18 матчей, отражая в среднем 91,3 процента бросков при коэффициенте надежности 3,32.