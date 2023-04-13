«Адмирал» продлил контракт с защитником Паутовым

«Адмирал» продлил соглашение с защитником команды Юрием Паутовым, сообщает пресс-служба клуба.

Стороны договорились о проделнии контракта на один год.

В текущем сезоне хоккеист провел за «Адмирал» 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал два (1+1) очка.

Ранее он выступал за «Сочи», «Витязь» и СКА.