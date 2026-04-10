«Адмирал» продлил контракт с вратарем Кульбаковым до конца сезона-2028/29

«Адмирал» продлил контракт с белорусским вратарем Иваном Кульбаковым, сообщает пресс-служба КХЛ в Telegram-канале.

Новое соглашение с 29-летним голкипером рассчитано до конца сезона-2028/29. Кульбаков стал игроком «Адмирала» в январе 2026 года в результате обмена из «Торпедо».

Всего в КХЛ вратарь сыграл 182 матча, в среднем за игру он отразил 91,6 процента бросков. В период с 2017 по 2019 год игрок выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в «Кливленд Монстерз» и «Ютика Кометс».

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