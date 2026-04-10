«Адмирал» продлил контракт с вратарем Кульбаковым до конца сезона-2028/29
«Адмирал» продлил контракт с белорусским вратарем Иваном Кульбаковым, сообщает пресс-служба КХЛ в Telegram-канале.
Новое соглашение с 29-летним голкипером рассчитано до конца сезона-2028/29. Кульбаков стал игроком «Адмирала» в январе 2026 года в результате обмена из «Торпедо».
Всего в КХЛ вратарь сыграл 182 матча, в среднем за игру он отразил 91,6 процента бросков. В период с 2017 по 2019 год игрок выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в «Кливленд Монстерз» и «Ютика Кометс».
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|19
|7
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|СКА
|17
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|9
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|7
|14
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|25.10
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|Амур – Адмирал
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|25.10
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|25.10
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|Лада – Сочи
|- : -
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