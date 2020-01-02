«Адмирал» прибудет на матч с «Авангардом» за два часа до игры из-за отмены рейса

«Адмирал» прибудет на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» примерно за два часа до начала игры. Причиной послужил отмененный рейс.

— «Аэрофлот» сообщил нам, что у него проблемы с бортом, поэтому мы вылетим лишь в день матча в 11:00 по времени Владивостока и прилетим в Москву к 13:00 мск. Из аэропорта сразу приедем в Балашиху, так что никакой паники нет, — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы «Адмирала».

«Адмирал» занимает 9-е место на «Востоке» КХЛ, имея в активе 45 очков. «Авангард» с 58 баллами располагается на 2-й строчке.