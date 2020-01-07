«Адмирал» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Торпедо»

«Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях победил «Торпедо» со счетом 2:1. Победный гол забил Александр Коннов.

«Адмирал» прервал серию из пяти поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: А. Стрельцов — 3 (Ломако), 2:11 — 0:1. Коннов — 3 (бол., Лалонд), 6:21 — 0:2. Шенфельд — 7 (Геноуэй, Рэтти), 33:39 — 1:2.

Вратари: Тихомиров (58:28) — Красоткин.

Штраф: 6 — 22.

Броски: 36 (13+10+13) — 23 (4+12+7).

Судьи: Кулев, Щенев.

7 января. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».