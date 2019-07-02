"Адмирал" представил новый логотип

Официальный Twitter "Адмирала" опубликовал новый логотип команды на сезон 2019/20.

"Обновленный логотип будет использоваться на игровой форме, фирменной атрибутике и прочих визуальных носителях. Он является символом новой успешной эпохи и олицетворяет желание клуба следовать современным тенденциям в спорте", – написано в заявлении пресс-службы "Адмирала".

В прошлом сезоне "Адмирал" занял предпоследнее 12-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

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